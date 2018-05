Após Europa e EUA, Tic Tac lança edição dos Simpsons no Brasil

A Tic Tac, marca do grupo Ferrero, está lançando no Brasil a edição especial de Os Simpsons. O rosto do personagem Bart Simpson vem estampado em cada uma das pastilhas da embalagem.

Segundo a empresa, essa edição já foi lançada nos Estados Unidos e Europa. Agora, está chegando aos países da América do Sul, incluindo o Brasil.

As pastilhas dos Simpsons têm o sabor bubblegum e serão comercializadas em dois tamanhos de embalagem: 16g (1,99 real) e 49g (5,39 reais).

Essa é a segunda parceria licenciada da Tic Tac no Brasil – no ano passado, a marca lançou a edição especial de Meu Malvado Favorito 3.

Segundo a empresa, o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de Tic Tac no mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e Alemanha.