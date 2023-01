Após destituição de Josué Gomes, Fiesp anuncia novo presidente interino

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) tem novo presidente — ao menos de forma interina. Funcionários da entidade receberam no fim da tarde desta sexta-feira, 20, um comunicado no qual o então vice-presidente Elias Miguel Haddad é anunciado como substituto interino de Josué Gomes da Silva, destituído da função em assembleia realizada por líderes sindicais na última segunda-feira, 16. A defesa de Gomes não reconhece o movimento e entende que ele ainda é o presidente da entidade e está “no exercício pleno de suas funções.”

Aos 95 anos, Haddad é o vice-presidente mais velho da entidade e assume a presidência, como prevê o artigo 29 do estatuto da instituição, até que se decida, em um prazo de 30 dias contados da destituição de Gomes, entre os três vice-presidentes “numerados”, que são, pela ordem, Rafael Cervone Netto, que também ocupa a presidência do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp); Dan Ioschpe e Marcelo Campos.

Nascido em Araraquara, interior de São Paulo, Haddad é descrito no portal da Fiesp como a “história viva da indústria moderna do Brasil” e como alguém que se dedica “incansavelmente” pelo “desenvolvimento socioeconômico brasileiro no que tange à indústria têxtil e de confecção”. Ele frequenta a entidade desde 1968, é coordenador do Comtextil (Comitê da Cadeia Têxtil, Confecção e Vestuário) e do Conselho Brasil-Turquia, Brasil-Paquistão, além de ser membro dos Conselhos Brasil-Tunísia, Brasil-Egito e do Conselho Deliberativo da Câmara de Comercio Árabe Brasileira.

No comunicado, a atual administração da Fiesp diz prezar “pelo rígido cumprimento do seu estatuto e pela boa convivência entre os pares que formam a instituição. Desta forma, não medirá esforços para pacificar a entidade e voltar seu foco aos temas relevantes para o setor produtivo e ao processo de reindustrialização do país.”

