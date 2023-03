Após derretimento no Credit Suisse, BC suíço diz que pode injetar liquidez

Giro VEJA - quarta, 15 de março

A percepção do mercado sobre a economia, a proposta da nova âncora fiscal e os novos capítulos da crise envolvendo as joias dadas pela Arábia Saudita ao casal Bolsonaro são os destaques do dia

Enquanto corre atrás do relógio para entregar o projeto de uma nova âncora fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convive com o pessimismo e a discordância do mercado. É o que mostra a mais nova pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quarta-feira. Segundo o levantamento, 98% dos operadores do mercado avaliam que a política econômica do governo Lula está na direção errada