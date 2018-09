Após críticas, Google desiste de login automático no Chrome

Lançado no começo de setembro, o Chrome 69, mais nova versão do navegador do Google, foi muito criticado por usuários devido à nova forma de acesso. A principal reclamação é sobre a sincronização automática de páginas e senhas.

Nas versões anteriores era necessário se logar ao navegador para sincronizar. Agora, basta entrar em uma das contas Google (Gmail, Youtube, etc.) para que a sincronização seja feita automaticamente.

Em seu blog oficial, a empresa anunciou um passo atrás nessas mudanças para a versão 70, que será lançada no meio de outubro. Defendeu que a sincronização no novo navegador não é automática, e depende de ação do usuário, mas colocará no novo modelo um controle que permite a desativação da vinculação de login ao acessar algum canal do Google. Dessa forma, será possível acessar o e-mail ou o Youtube sem necessariamente se logar ao navegador, como acontecia anteriormente.

Haverá também uma forma mais clara de comunicar o usuário se os dados estão ou não sincronizados com o navegador. Por fim, haverá a possibilidade de se desconectar da conta e ter todos os cookies (protocolo de informação usado na Internet) apagados. Na versão 69, eles ficam mantidos.