Anvisa barra empresa que vendia de produto contra impotência a emagrecedor

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa) proibiu nesta segunda-feira a comercialização de todos os produtos da marca Bella Você Natural. A empresa estava em desacordo com a legislação sanitária, segundo decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A marca comercializava na internet produtos “terapêuticos” – no portfólio, o consumidor poderia encontrar cápsulas, óleos e sementes para o emagrecimento e impotência sexual, por exemplo. De acordo com a Anvisa, os produtos eram comercializados sem autorização.

Procurado por VEJA, a Bella Você Natural informou que trata-se de um site desatualizado com produtos que não são mais comercializados pela marca há quatro anos. Segundo a companhia, estão sendo realizadas tentativas para retirar o conteúdo do ar. Atualmente, a empresa tem uma sede física no Rio de Janeiro.

Com a ausência da autorização, foi determinada a proibição da fabricação, distribuição, comercialização e uso dos produtos vendidos no site.