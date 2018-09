Ambev abre inscrições para programa universitário de imersão

A Ambev está com as inscrições abertas para o Ambev Challenge, programa universitário que oferece um fim de semana de imersão na sede da empresa em São Paulo. Durante a experiência, os estudantes desenvolvem suas habilidades e podem acabar sendo contratados como estagiários.

A candidatura pode ser realizada até o dia 7 de outubro no site da cervejaria. Não há restrição de curso ou instituição de ensino, mas os estudantes precisam concluir a graduação até dezembro de 2019. Também é exigido nível avançado de inglês.

Após a inscrição, os estudantes preenchem testes online. Os selecionados participam de entrevistas por vídeo e dinâmica em grupo.

O Ambev Challenge é dividido em quatro desafios, o estudante escolhe um deles no momento da inscrição: o Beer Challenge (cervejaria), Marketing Challenge (marketing), Business Challenge (negócios) ou Negotiation Day (suprimentos). No fim de semana, os participantes aprendem sobre a área de atuação com funcionários da cervejaria.

O Negotiation Day e o Business Challenge acontecem no dia 19 de outubro. O primeiro, com foco na área de suprimentos, vai ensinar aos alunos técnicas de negociação e persuasão. Além disso, o desafio promove discussões sobre sustentabilidade.

O espanhol será considerado um diferencial para os participantes do Negotiation Day, segundo a empresa. Isso porque os estagiários da área têm exposição internacional.

O Business Challenge é relacionado às áreas de vendas e logística. Os estudantes participam de treinamentos e simulações de vivência.

Nos dias 20 e 21 de outubro, o Beer Challenge tem início. Aqui, os estudantes passam a conhecer todo o processo cervejeiro e devem desenvolver um novo produto para a empresa.

O último desafio é o Marketing Challenge, nos dias 10 e 11 de novembro, que será composto por uma maratona de dinâmicas e cases.

Os novos estagiários também ganham um coach individual de carreira e um curso online em uma Ivy League, grupo formado por oito universidades americanas: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Universidade da Pensilvânia e Yale.