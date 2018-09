Universidade americana oferece bolsas de estudo para brasileiros

A Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, está oferecendo bolsas de estudo para estudantes brasileiros e de outros países da América Latina. Os cursos de marketing, finanças corporativas, administração e gerência de projetos têm duração de duas semanas.

A iniciativa surge após parceria com o Latin America Institute of Business (LAIOB). Há bolsas integrais e com 70% de desconto. O programa ainda vai selecionar estudantes para bolsas parciais de 50% nos cursos de marketing e administração – ambos serão lecionados na Universidade de Akron, também localizada no estado de Ohio. Os interessados devem inscrever-se até o dia 28 de outubro.

Para escolher os estudantes, as instituições avaliarão o nível de inglês, experiência profissional, histórico acadêmico, experiências de vida e desempenho no processo seletivo. A condição socioeconômica do candidato não será considerada.

Na primeira etapa, os estudantes preenchem uma ficha de inscrição em inglês – documentos preenchidos em português serão desconsiderados. Os aprovados participam de uma entrevista online. O resultado será divulgado no dia 19 de novembro.

Os estudantes que conseguirem bolsas parciais têm até a data de início do programa para pagar o restante do curso. O valor integral é de 7.400 dólares – aprovados com bolsas de 50%, por exemplo, pagam 3.700 dólares.

As aulas na Universidade de Ohio começam em julho de 2019. Na Universidade de Akron, o pontapé inicial acontece em fevereiro de 2019.

Para cada curso, serão oferecidas uma bolsa de estudos com 100% de desconto, duas de 70% e uma quantidade limitada de bolsas com 50% de desconto.

O programa ainda oferece um curso opcional de inglês para negócios e comunicação. Os aprovados não pagam o translado entre o aeroporto e a universidade, café da manhã, almoço e acomodação.

Aos finais de semana, os estudantes têm o dia livre para passeio. O programa não inclui passagens aéreas, seguro saúde, despesas com a emissão de visto e a taxa de matrícula de 120 dólares.