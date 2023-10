Amazon é acusada de usar algoritmo ilegal para aumentar os preços

Atualizado em 4 out 2023, 10h18 - Publicado em 4 out 2023, 10h17

Por Da Redação Atualizado em 4 out 2023, 10h18 - Publicado em 4 out 2023, 10h17

A Amazon.com usou um algoritmo secreto chamado “Projeto Nessie” para determinar quanto poderia aumentar os preços de uma maneira que os concorrentes seguiriam. A informação consta em um relatório da comissão antitruste dos Estados Unidos (Federal Trade Commission, FTC), publicado pelo jornal Wall Street Journal na terça-feira, 3 de outubro.

O uso do algoritmo teria rendido 1 bilhão de dólares a big tech, que controla cerca de 40% do comércio eletrônico nos EUA. De acordo com a reportagem, a agência antitruste chama o Projeto Nessie de “um método de concorrência desleal” que “não tem nenhuma justificativa válida e reconhecível” e uma violação da Lei da FTC.

O FTC diz que o algoritmo foi usado para testar o quanto a empresa poderia aumentar os preços e fazer com que os concorrentes ainda o seguissem. Nos casos em que os concorrentes não alterassem seus preços, o algoritmo faria com que os preços da Amazon caíssem novamente, segundo o Wall Street Journal. A defesa da empresa diz na reportagem que se o FTC tivesse sucesso neste processo, “o resultado seria anticompetitivo e anticonsumidor porque teríamos que interromper muitas das coisas que fazemos para oferecer e destacar preços baixos – um resultado perverso que seria diretamente oposto aos objetivos da lei antitruste”.

O processo aberto pela FTC contra a Amazon foi aberto na semana passada. A empresa é acusada de proteger ilegalmente um monopólio no varejo online. O processo descreveu a Amazon como uma empresa “monopolista” que utiliza um “conjunto de estratégias anticompetitivas e injustas interligadas” para “manter ilegalmente o seu poder de monopólio” no varejo online. Essas estratégias supostamentde incluíam medidas que punem os vendedores que oferecem preços mais baixos em plataformas diferentes da Amazon, estruturas de incentivo que forçam os vendedores a também usarem os serviços de publicidade e logística da Amazon. O processo marca um dos maiores esforços antitruste em décadas nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Publicidade