Alvo de críticas de Guedes, FMI anuncia fechamento de escritório no Brasil

Depois de o ministro da Economia, Paulo Guedes, subir o tom contra o Fundo Monetário Internacional (FMI), a instituição divulgou nota, nesta quinta-feira, 16, afirmando que fechará seu escritório de representação no Brasil. A decisão é tornada pública um dia depois de o ministro criticar as projeções de queda do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano passado, em decorrência da pandemia. “Eles já vieram aqui, vieram há muito tempo atrás (sic) aqui no Brasil porque tinham sempre o que fazer”, afirmou Guedes.

“Vieram aqui para prever uma queda de 9,7% e que a Inglaterra iria cair 4%. Nós caímos 4%, e a Inglaterra caiu 9,7%. Estou achando melhor eles fazerem previsão em outro lugar”, disse o ministro. “Já há muitos anos que não precisavam estar aqui. Ficaram porque gostam de feijoada, futebol, conversa boa, e de vez em quando criticar um pouco e fazer previsão errada”.

Na nota, o fundo afirma que acredita na continuidade das relações com o país, apesar do fim da representação em território brasileiro. “Esperamos que a alta qualidade do envolvimento do corpo técnico do Fundo com as autoridades brasileiras continue, na medida em que trabalhamos de perto para apoiar o Brasil no fortalecimento de sua política econômica e configurações institucionais”, afirma o FMI.

