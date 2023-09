Alper Seguros mira agro e investe em nova plataforma para pessoas físicas

Quinta maior corretora de seguros do Brasil, a Alper deve continuar executando a sua estratégia de crescimento por meio de fusões e aquisições. Em 13 anos de vida, a companhia investida por fundos como Pátria, Axxon e Fit Participações já adquiriu 65 corretoras no país. Essa cartilha tem sido seguida à risca pelo atual presidente da companhia, Marcos Couto, que em sua gestão, iniciada em dezembro de 2017, já anunciou 16 negócios. Couto diz que o objetivo final desta jornada é ter uma cobertura ampla no mercado de seguros e continuar “roubando” participação da concorrência no mercado corporativo, mas admite planos para entrar de cabeça também no segmento das pessoas físicas no próximo ano.

Com 94% da operação da empresa voltada para atender a uma carteira de clientes do setor corporativo, a ideia para explorar o segmento da pessoa física passa pelo lançamento de uma plataforma, de nome ainda não revelado, nos próximos meses. “Não temos a ideia de fazer aquisições para crescer no mercado de pessoa física. Vamos endereçar isso pelo lançamento de produtos. Investimos muito em tecnologia e estamos desenvolvendo uma plataforma própria para atuar nesse mercado”, revela Couto. “Isso vai ser um investimento orgânico. Nesse segmento, se você não tiver um diferencial em tecnologia e em plataforma, a sua margem não será boa. O que nós queremos é oferecer uma oferta completa que atende desde o seguro de um computador até ao da bicicleta, com uma atuação 100% digital.”

No primeiro semestre de 2023, a companhia apresentou uma receita líquida de 144,4 milhões de reais, avanço de 39,8% frente a igual período do ano anterior. Em relação ao lucro bruto, o avanço, na mesma base de comparação, foi de 43,8%. Questionado se a insegurança diante do cenário de juros ainda elevados tem afetado a carteira de clientes, o presidente da Alper pontua que a empresa tem conseguido manter a atratividade de preços frente à concorrência. “A Alper, ao longo dos últimos anos, levantou 340 milhões de reais com os principais investidores da companhia. A gente tem mais de 3 bilhões de reais em prêmios de seguro no mercado. Metade do nosso crescimento é orgânico, ganhando negócio da concorrência. Para isso, precisamos ser bastante competitivos em relação aos custos para o cliente”, complementa Couto.

O executivo diz que um das vertentes de investimento da empresa em fusões e aquisições tem sido o agronegócio. Hoje, esse mercado representa 6,8% da receita da Alper – os principais segmentos, segundo o último balanço da corretora, são “benefícios e Previdência” (43,2%) e “riscos corporativos” (22,1%).

“O agro é extremamente relevante para o país. O Brasil hoje é uma referência global em performance de plantação. Então, naturalmente, é um setor que é visado por eventos climáticos e até mesmo sociais, como as invasões do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)”, aponta Couto. “A cultura de contratação de seguro no agro cresceu muito. Hoje, há muita tecnologia empregada no campo e o empresário passou a entender os riscos e a necessidade da contratação de seguro. Recentemente, fizemos três aquisições voltadas ao setor, que vão desde a cobetura de equipamentos e maquinarios a culturas como soja, milho, algodão e ao setor sucroalcooleiro.”

A corretora também acredita que a tecnologia será grande aliada para o desenvolvimento dos negócios da empresa. Recentemente, a Alper adquiriu uma startup chamada Me Sinto Seguro, que funciona como um hub de serviços entre produtores e seguradoras. A ideia é relançar o serviço nos próximos meses com um novo nome. Já no campo da saúde, a empresa detém a Dr. Alper, uma plataforma de telemedicina que permite o atendimento remoto dos usuários com profissionais de vários segmentos, como psicologia e nutrição.

