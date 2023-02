Afetados por chuva podem pegar FGTS mesmo se optantes de saque-aniversário

A Caixa Econômica Federal irá liberar movimentação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nas cidades de Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião. As cidades estão em estado de calamidade pelas fortes chuvas que atingiram os locais no último fim de semana. Podem movimentar o fundo os trabalhadores que tiverem limite na conta, independente da opção feita pelo saque do contrato de trabalho: rescisão ou saque-aniversário.

O Saque Calamidade do FGTS é uma modalidade em que o trabalhador tem direito a movimentar o fundo por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência. O valor máximo liberado por trabalhador é de 6.220,00. A única exigência do banco é que o trabalhador tenha valor de limite para a movimentação do fundo e não tenha movimentado o fundo por motivo de calamidade nos últimos 12 meses. Se movimentou nas outras modalidades como recisão de contrato, saque-aniversário, aposentadoria ou compra da casa própria, pode pleitear os recursos, desde que tenha valor disponível nas contas vinculadas.

O Saque Calamidade, entretanto, ainda não está liberado. Segundo o banco, para isso é necessário que os municípios enviem alguns documentos para a Caixa. “O banco está auxiliando as autoridades locais no sentido de agilizar a solicitação de habilitação para liberação dos valores aos trabalhadores residentes nas áreas afetadas“, informou em nota.

Após a liberação, o saque será feito de forma digital, pelo aplicativo do FGTS e indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição bancária, sem a necessidade da presença na agência.

As fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo deixou 48 mortos, segundo o último boletim divulgado pelo governo do estado de São Paulo. As tempestades e deslizamentos de terra deixaram 1.730 desalojados e 766 desabrigados.