Ações do Credit Suisse sobem mais de 20% após aceno bilionário do BC suíço

Depois de um dia de derretimento, as ações do banco Credit Suisse se recuperam e levam a reboque as bolsas europeias. Por volta das 9h40, no horário de Brasília, as ações negociadas na bolsa de Zurique subiam perto de 21%.

Além do ajuste após a profunda queda da véspera, de 24%, os investidores repercutem a sinalização do Banco Nacional da Suíça sinalizar que estava disposto a dar um socorro de 50 bilhões de francos suíços, equivalente 54 bilhões de dólares, e o banco dizer que pegará o crédito para ‘fortalecer sua liquidez’.

Além do empréstimo oficial, o Credit Suisse também anunciou uma série de operações de recompra de títulos da dívida por quase 3 bilhões de francos suíços (3,22 bilhões dólares). “Estas medidas são um movimento decisivo para fortalecer o Credit Suisse, à medida que continuamos nossa transformação estratégica para agregar valor aos nossos clientes e outras partes interessadas”, afirmou Ulrich Koerner, CEO da instituição, em comunicado.

A oferta de ajuda financeira oficial ao Credit repercute no mercado europeu nesta quinta-feira porque ocorreu após o fechamento do mercado na quarta-feira. Após um silêncio enquanto os papéis do banco derretiam, que aumentaram a tensão mundo afora, o banco central da Suíça e a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro (Finma), órgão regulador do país, anunciaram que o banco tinha uma linha de crédito à sua disposição, pois se enquadrava nos requisitos.