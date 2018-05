Abertas as inscrições para pós em gestão pública

Estão abertas as inscrições para o Master em Liderança e Gestão Pública (MLG), pós-graduação focada na preparação dos gestores do setor público. As matrículas vão até o dia 13 de maio. O curso, organizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), tem duração de 16 meses. Para a próxima turma, haverá um módulo internacional, de uma semana, na Blavatnik School of Government, da Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Em uma parceria do CLP com o Instituto Singularidades, a pós tem 400 horas de formação e aborda temas como solução de problemas complexos no poder público, gestão de pessoas e liderança adaptativa. O corpo docente é liderado pelo cientista político Humberto Dantas. As aulas ocorrem em 15 encontros de periodicidade mensal em São Paulo, além da semana em Oxford e mais 20 horas de atividades à distância.

O MLG já formou mais de uma centena de líderes de 17 estados, 25 municípios e 17 áreas de atuação nos setores público e privado. Passaram por ele de Estado, prefeitos e assessores do alto escalão da administração pública.

O processo seletivo inclui etapas como análise curricular e de cartas de recomendação. São 40 vagas, no total. As aulas terão início em agosto, e o aluno precisará ter disponibilidade de três dias por mês, em média, para se dedicar exclusivamente às atividades presenciais. Participantes que se destacarem no processo seletivo têm chance de receber bolsas de estudos para cobrir parte dos custos da formação.

As inscrições podem ser realizadas pelo site http://inscricao.clp.org.br/.