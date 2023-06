AB Inbev patrocinará as próximas Copas após prejuízo milionário no Catar

A AB InBev patrocinará a Copa do Mundo feminina de 2023 em uma homenagem a uma das áreas de crescimento mais rápido do futebol, e estenderá seu acordo com o torneio masculino meses depois que as vendas de cerveja na Copa do Mundo no Catar foram restritas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 8, pela entidade.

O acordo anunciado na quinta-feira fará com que a AB InBev continue seu patrocínio global com a FIFA até a Copa do Mundo masculina de 2026, que será sediada conjuntamente pelos EUA, Canadá e México, confirmando o patrocínio também para o mundial de 2023, que acontece a partir de 20 de julho na Austrália e Nova Zelândia.

O acordo ocorre depois que a AB InBev teve que lidar com uma proibição de última hora do álcool nos estádios da Copa do Mundo no Catar em novembro, deixando a cervejaria com milhões de dólares em cerveja que não poderia vender no local. A estimativa é que o acordo no Catar custou a empresa — fusão entre a brasileira Ambev e a belga Interbrew — 75 milhões de dólares, valor da cota de patrocínio. O valor do acordo para as edições de 2023 e 2026 dos mundiais não foi divulgado e nem qual será a marca de cervejas comercializada nos estádios. Em 2014, no Brasil, Brahma e Budweiser encheram os copos dos torcedores, enquanto na Rússia, a Bud foi a cerveja escolhida.

O patrocínio da Copa do Mundo adiciona lucro bilionário a empresa. No segundo trimestre de 2018, período em que ocorreu o Mundial masculino na Rússia, a empresa teve um lucro de 2,160 bilhões de dólares, 15,5% superior ao mesmo período do ano anterior. A quantidade de cerveja vendida entre abril e junho cresceu 0,9% no trimestre. “Graças a uma notável organização na Rússia, vendemos mais cerveja nos estádios do que durante o Mundial da Fifa do Brasil 2014”, disse o grupo à época.

O patrocínio anunciado para a Copa do Mundo feminina, e estendido para a competição masculina, é sinal da crescente popularidade do futebol feminino. A final da Copa do Mundo de 2019, disputada na França, foi transmitida ao vivo para 260 milhões de pessoas, segundo a organização. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem pressionado por maior equidade para o futebol feminino e disse que deseja que haja premiação igual em dinheiro para os torneios masculino e feminino de 2026 e 2027. Isso deve ser acompanhado por um maior compromisso financeiro com o futebol feminino, de emissoras e patrocinadores que oferecem uma fração do que pagam pelos direitos do torneio masculino, disse ele.