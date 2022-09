A trágica previsão para o Brasil na Copa, segundo investidor inglês

Vinte anos após o pentacampeonato, os torcedores estão ansiosos para saber se o oriente voltará a trazer sorte para a Seleção Brasileira e o hexa na Copa do Mundo FIFA. Porém, na projeção de um analista do mercado financeiro, a lembrança que os brasileiros terão do Qatar ficará mais em um trágico tango. Joachim Klement, estrategista da Liberum Capital e corretor na bolsa de Londres, prevê que a Argentina de Lionel Messi coloque fim na espera de 36 anos e vença a Inglaterra na final da Copa.

Klement, que acertou as duas últimas campeãs de Copa, Alemanha e França, tem em seu modelo de projeção uma conta que leva em consideração a força da equipe atual, bem como variáveis ​​socioeconômicas que pesquisas anteriores mostraram impactar o desempenho de um time de futebol internacional, como PIB per capita, tamanho da população e temperatura do país.

A projeção dele é que a Argentina de Messi passe pela Dinamarca nas oitavas de final, pela Holanda nas quartas e bata a Espanha nas semis. Os argentinos não cruzariam com os brasileiros pois, segundo a projeção, o time de Neymar e companhia daria adeus ao sonho do hexa justamente em uma derrota contra a Espanha nas quartas de final, repetindo a campanha da Seleção na Rússia, quando caiu para a Bélgica na mesma fase.

Para a agência de notícias Bloomberg, Klement afirmou que, além dos fatores da conta, o processo inclui “um elemento de chance” e acrescentou que tem várias desculpas preparadas caso sua previsão esteja errada. “Trabalho no setor de serviços financeiros há mais de 20 anos e, se aperfeiçoei uma coisa, é como encontrar desculpas para previsões erradas”, disse ele. “Se estou certo, é habilidade e, se estou errado, é culpa de outra pessoa.”

Se estiver certo, a final da Copa do Mundo reeditará um dos maiores jogos da história dos mundiais e uma das grandes rivalidades mundiais. Em 1986, pelas quartas da Copa do México, a Argentina derrotou a Inglaterra por 2 a 1, com direito ao famoso gol de mão de Diego Maradona e de sua antológica jogada no segundo gol.

Vários bancos de investimento publicam previsões antes dos principais torneios de futebol. O Goldman Sachs usou dados de cerca de 6.000 partidas para elaborar um modelo de probabilidade antes da Euro 2020. O Goldman inicialmente escolheu a Bélgica para vencer o torneio, antes de mudar para a Inglaterra, que terminou como vice-campeã.