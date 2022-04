A solução de Elon Musk para reduzir a dependência do gás russo

Depois de desafiar Vladimir Putin para um duelo pela Ucrânia, o empresário e bilionário Elon Musk fez uma proposta sugestiva aos europeus para reduzir a dependência do gás russo. O fundador da Tesla escreveu em seu Twitter que a Espanha deveria construir um enorme parque solar com potencial para abastecer toda a Europa. Após a fala, primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convidou Musk para visitar seu país e sorrateiramente deu o recado que as portas estão abertas para os investidores.

“Já estamos implementando o plano mais ambicioso para um sistema de energia eficiente e sustentável. Todos os setores a bordo. Maximizando oportunidades, digitalização e cadeia de valor para um sucesso duradouro. A hora é agora. Vamos acertar. Venha e veja. Congratulamo-nos com os investidores na Espanha”, escreveu o primeiro-ministro em resposta ao tuíte de Elon Musk. Em 2016, Elon Musk comprou a fabricante de painéis solares SolarCity por 2,6 bilhões de dólares, e tem ambição de tornar a empresa uma das maiores fornecedoras de energia solar.

Sánchez é um grande defensor de energias limpas e já anunciou investimentos da ordem de 16 bilhões de euros para a transição energética do país até 2026. A Espanha é o país com melhores condições climáticas para abrigar os parques solares, pois apresenta dias ensolarados mais vezes ao ano do que o restante da Europa.

Desde a eclosão da guerra no Leste Europeu, os países vêm buscando alternativas para reduzir a dependência do gás russo. O tuíte de Musk surge dias após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, impor o pagamento de gás russo com a moeda local, o rublo. A estratégia é vista como uma forma de valorizar o rublo, mas também demonstra o poder de Putin de fazer os países de renderem à sua jogada dada a enorme dependência do gás.