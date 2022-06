A resposta dos caminhoneiros à ameaça de falta de diesel e novo reajuste

Quatro anos depois da greve que parou o Brasil — e gerou inclusive falta de produtos nas prateleiras dos supermercados e combustíveis nas bombas –, os caminhoneiros devem parar novamente. Desta vez, em um ato de uma hora, marcado entre as 12h e as 13h desta quarta-feira, 1. Em mensagens que circulam pelos grupos de WhatsApp de motoristas, a orientação é parar em bases da Polícia Rodoviária Federal pelas estradas do país em manifestação contra o aumento do preço do diesel e a política de preços da Petrobras.

O protesto — que pede para que os motoristas não fechem as estradas para atrapalhar o fluxo de veículos — ocorre após a ameaça de faltar diesel no país. A Petrobras alertou o governo que, caso não sejam seguidas as políticas de preço, é possível que falte o combustível no país, já que no segundo semestre está previsto um aumento de demanda global e menor abastecimento, devido às sanções ao petróleo russo. “Os caminhoneiros estão juntos”, disse o deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS). “Essa história de faltar diesel é mais uma falácia. Bota o bode na sala para não suspenser o PPI”, diz o parlamentar. Wallace Landim, o Chorão, um dos líderes da greve de 2018, também confirmou a adesão à manifestação. Nas mensagens convocando para os atos, os organizadores pedem a gravação de vídeos e fotos para fazer com que o recado chegue até o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Atualmente, o Brasil importa cerca de 30% do diesel consumido no país. A defasagem média do preço gira em torno de 0,37 centavos por litro, segundo a Abicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. No ano, a Petrobras realizou três reajustes nos preços do diesel. No penúltimo aumento, o presidente Jair Bolsonaro destituiu o chefe da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, e após o último, trocou o ministro de Minas e Energia (Bento Albuquerque por Adolfo Sachsida) e apontou mais uma troca no comando da estatal, tirando José Mauro Coelho, que estava no cargo há apenas 40 dias antes de o governo indicar o novo mandatário, o economista Caio Mario Paes de Andrade, que ainda precisa passar por aprovação na governança da empresa antes de assumir.

Os caminhoneiros questionam a política de reajuste de preços da Petrobras, que vem levando aos aumentos porque a petroleira pratica paridade com o mercado internacional e também a falta de transparência do governo de Jair Bolsonaro e da própria Petrobras sobre o estoque de diesel e o risco de desabastecimento de combustível caso os preços não passem por novo ajuste. Vale lembrar que em 2018 Bolsonaro contou com grande apoio da categoria durante a campanha, porém viu sua popularidade ruir conforme os preços subiam. O custo médio do litro do diesel está em 6,943 reais, maior valor nominal da série histórica da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), iniciada em 2004.