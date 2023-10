A nova aposta da Shein para ganhar o bolso do consumidor brasileiro

Atualizado em 19 out 2023, 09h28 - Publicado em 19 out 2023, 09h09

A varejista de moda e beleza Shein anunciou nesta quinta-feira, 19, a ampliação de seu portfólio para atender os interesses do público brasileiro. Foram lançadas as categorias plus size (com tamanhos do 48 ao 58), fitness (roupas para treinos e esportes) e underwear (moda íntima) com peças produzidas no Brasil. Desde o anúncio do início da produção local, ocorrido em abril, a companhia de origem chinesa já conta com mais de 4.000 modelos fabricados no país.

“Para a produção local, desenvolvemos uma nova tabela de medidas de acordo com o corpo brasileiro. Isso, para nós, é muito importante pois oferecer uma boa modelagem, com diversas opções de tamanhos, reforça nosso compromisso em oferecer a beleza da moda para os nossos consumidores com preços acessíveis”, disse Fabiana Magalhães, diretora de produção local da Shein Brasil. “Incorporar a produção local das peças no Brasil foi uma decisão bastante estratégica para a Shein. O país está entre os cinco maiores mercados no mundo para a empresa e possui uma grande capacidade têxtil e mão de obra qualificada.”

A empresa reforçou seu compromisso de investir ao menos 750 milhões de reais para fornecer tecnologia e treinamento para seus parceiros comerciais no Brasil. Hoje, a marca detém parcerias de produção com cerca de 330 fabricantes locais em 12 estados — 213 dessas fábricas atendem ao modelo de negócios da Shein, com a produção de um pequeno lote de 100 a 200 peças por produto e a reposição de acordo com a demanda do público em tempo real.

Até o final de 2026, a ideia é ter parcerias com pelo menos 2.000 fabricantes nacionais, gerando 100.000 empregos diretos e indiretos, e fazendo com que 85% da receita nacional da varejista seja composta por itens produzidos e vendidos no Brasil.

