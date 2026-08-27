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‘A mim, não preocupa a dívida pública’, afirma Lula

Para o presidente, que concorre à reeleição, país registrará superávit fiscal neste ano

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 21h46 | Atualizado em 28 ago 2026, 09h49
Lula, de barba e chapéu de palha, discursa em um palco ao ar livre, vestindo camisa branca e calça clara. Ele segura um microfone com a mão esquerda e levanta o braço direito, com a palma aberta. Ao fundo, uma multidão com celulares erguidos e uma bandeira preta.
TUDO CERTO Lula em campanha: para o presidente-candidato, país registrará superávit fiscal neste ano (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT), afirmou na noite desta quinta-feira 27 que não está preocupado com a trajetória da dívida pública, que saltou de 72% do produto interno bruto (PIB) para 82% durante o seu terceiro mandato. A própria equipe econômica projeta que a dívida chegará a 87% até 2029. “A mim, não preocupa a dívida pública”, afirmou o presidente-candidato durante a sabatina promovida pela TV Globo.

Lula atribuiu o aumento da dívida ao fato de o Brasil ter crescido pouco nos últimos anos, o que elevaria a proporção dos compromissos em relação ao PIB. “Na medida que você começa a crescer a economia, a dívida começa a cair”, disse. O presidente também minimizou o atual nível de endividamento, comparando a situação brasileira à de outros países como os Estados Unidos, cuja dívida alcançou o recorde de 40 trilhões de dólares – equivalente a 120% do PIB americano.

O candidato também culpou os juros altos pela disparada da dívida e resgatou a antiga hostilidade dirigida a Roberto Campos Neto, indicado pelo seu antecessor, Jair Bolsonaro, para comandar o Banco Central e a quem coube cumprir o primeiro mandato à frente da instituição formalmente independente. Campos Neto permaneceu no BC durante os dois primeiros anos do governo Lula e, frequentemente, era alvo de ataques do presidente e de seus aliados pela manutenção da taxa básica de juro, a Selic, em patamares elevados. “Eu fiquei dois anos com o presidente do Bolsonaro”, afirmou.

Para justificar por que não se preocupa com a trajetória da dívida pública, Lula lembrou que, ao assumir, o déficit primário era equivalente a 2,8% do PIB, impactado pelo aumento de gastos sociais promovido por Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 e, logo após, para elevar suas chances de reeleição frente a Lula em 2022. “Vamos fazer um superávit de 0,1% neste ano”, disse Lula. “Portanto, se tem alguém nesse país que tem responsabilidade fiscal, sou eu.”

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