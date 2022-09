A lista de fortunas que une Lemann e Luciano Hang

O empresário Luciano Hang, fundador e dono da rede de lojas de departamento Havan, é um dos 15 bilionários “self-made” do Brasil que fazem parte da lista da Forbes, ou seja, de empresários que fizeram fortuna com o fruto de seu trabalho, e não herdaram heranças ou empresas. Com 59 anos e um patrimônio de 24,5 bilhões de reais, o “velho da Havan”, bastante conhecido como um apoiador de Jair Bolsonaro, é descrito na lista como alguém que, aos 24 anos, “criou a varejista Havan em 1986 ao lado do ex-sócio Vanderlei de Limas — que mais tarde vendeu sua posição para Hang”.

Hang é o sexto da lista de brasileiros e aparece após empresários bastante conhecidos, como Jorge Paulo Lemann, Eduardo Luiz Saverin, Marcel Herrmann Telles, Carlos Alberto da Veiga Sicupira e André Esteves. Lemann ocupa o primeiro lugar com uma fortuna estimada em 72 bilhões de reais e como acionista controlador da cervejaria AB Inbev por meio do fundo 3G Capital. Já Saverin, co-fundador do Facebook, atual Meta, ocupa o segundo lugar com um patrimônio de 52,8 bilhões de reais. Em terceiro lugar, Marcel Telles acumula 48 bilhões de reais em negócios com a sociedade com Lemann na 3G Capital, enquanto Sicupira ocupa o quarto lugar, com uma fortuna de 39,85 bilhões de reais, também principalmente como sócio da 3G Capital. Já André Esteves aparece em quinto lugar, com 29,7 bilhões de reais, à frente do BTG Pactual.

Além deles, há brasileiros na lista como Alexandre Behring da Costa, com 24 bilhões de reais e também parte da 3G Capital, e o empresário Henri Armand Slezynger, com 17,2 bilhões de reais e dono da empresa do setor químico e fertilizantes Unigel.

Também está na lista Miguel Krigsner, com 16,8 bilhões de reais e fundador da rede de cosméticos O Boticário, assim como Walter Faria, com 16,7 bilhões de reais, empresário que adquiriu a cervejaria Petrópolis em 1998 e conseguiu transformá-la em uma das maiores empresas de bebidas do país.

Jorge Moll Filho, com 13,6 bilhões de reais, também compõe o top 10 brasileiro e construiu a sua fortuna com a Rede D’Or, que fundou em 1977 e é o maior grupo hospitalar brasileiro. Outros nomes da relação incluem Alceu Elias Feldmann, com 13 bilhões de reais e fundador do grupo de fertilizantes Fertipar, e Lirio Albino Parisotto, com 12 bilhões de reais e fundador da Videolar. Em penúltimo lugar, vem Mário Araújo Alencar Araripe, com 12 bilhões de reais e controlador da Casa dos Ventos, de energias renováveis, e da montadora de veículos Troller. E por último da relação de brasileiro aparece Candido Pinheiro Koren de Lima, com 10,1 bilhões de reais, fundador da prestadora de serviços de saúde Hapvida.

A lista da Forbes analisou os brasileiros com os mesmos parâmetros da Forbes norte-americana, ou seja, levando em conta a participação dos empresários em ações de empresas listadas nas bolsas de valores, na data de 3 de maio de 2022.

