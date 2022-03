A jogada de Putin com o gás para tentar valorizar o rublo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comunicou que a partir desta sexta-feira, 1º de abril, os compradores do gás russo terão de realizar pagamentos em rublos, moeda oficial do país. A estratégia é vista como uma forma de forçar a valorização do rublo, que já despencou mais de 30% desde a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia.

A exigência de Putin obriga que países compradores e empresas abram uma conta em rublos em bancos russos. “Se esses pagamentos não forem feitos, consideraremos isso uma inadimplência por parte dos compradores”, disse a autoridades em um discurso televisionado nesta quinta-feira, 31. A comercialização será interrompida para os países que se negarem a pagar em rublos.

A Europa é a maior compradora do gás russo, cerca de um terço do gás da Europa — 40% — é fornecido pela Rússia. Os governos ocidentais alegam que Putin está violando os contratos existentes e alertaram que continuarão a realizar os pagamentos em euros ou dólares, de acordo com o estabelecido nos contratos vigentes. Os países se sentem pressionados com tal exigência e Alemanha e França já se preparam para um cenário de interrupção no fornecimento do gás.

De acordo com informações da Gazprombank, banco estatal, no acumulado do ano até agora, 58% das vendas foram realizadas em euros, 39% em dólares e 3% em libra esterlina. Com a estratégia, Putin almeja aumentar a circulação do rublo e valorizar a moeda, que se tornou a mais desvalorizada entre as nações.