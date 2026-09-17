A comemoração de investidores após a superquarta

Com a decisão unânime do Fed de elevar os juros nos Estados Unidos, os futuros das bolsas americanas operam em alta nesta quinta-feira. É uma comemoração à percepção de que o Federal Reserve está comprometido com o controle da inflação, isso apesar das pressões do presidente dos EUA, Donald Trump, na direção contrária. A subida foi de 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,75% a 4% ao ano.

Por ora, o otimismo supera até o que seriam os efeitos colaterais do aumento de juros sobre os mercados. O mercado financeiro agora espera pelo menos um novo aumento na taxa neste ano, em outubro. No encontro de dezembro, investidores estão divididos.

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Há um fator extra apoiando a subida das bolsas: após chegar perto de US$ 110 por barril, o petróleo volta a ceder para a faixa de US$ 104, gerando um leve alívio entre investidores com os impactos da disparada da commodity sobre a economia.

O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras no exterior, acompanha o otimismo dos mercados internacionais. Por aqui, investidores começam suas projeções de cenário para o futuro da Selic, após o Copom cortar os juros para 13,75% ao ano, mas deixar em aberto os próximos passos, com base nos desdobramentos da economia. Um dos pontos de atenção passa a ser justamente o efeito da alta dos juros dos EUA sobre os ativos brasileiros.

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Agenda do dia

6h: Zona do euro divulga CPI de agosto

8h: Reino Unido anuncia decisão de política monetária

9h30: EUA publicam pedidos semanais de auxílio-desemprego

16h30: Gabriel Galípolo se reúne com Armínio Fraga em Brasília

Brasil: Datafolha, AtlasIntel, PoderData e Gerp divulgam pesquisas eleitorais para presidente

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