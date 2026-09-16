Banco Central dos EUA, Federal Reserve, eleva juros em 0,25 ponto percentual

O Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve (Fed), elevou a taxa básica de juros americana em 0,25 ponto percentual, mostra comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira, 16. Com isso, 0 Fed Funds foi da faixa de 3,5% a 3,75% para 3,75% a 4% ao ano. A decisão foi unânime, com os 12 membros votando a favor da alta de juros.

A medida já era precificada por 90% dos analistas do mercado no início desta manhã. No comunicado, o Fed diz que a atividade econômica vem se expandindo em ritmo sólido. Embora a incerteza permaneça elevada — em parte devido a desdobramentos geopolíticos —, os gastos domésticos têm demonstrado resiliência.

Segundo o BC americano, o crescimento da produtividade é forte, e o investimento em capital, robusto. A geração de empregos tem acompanhado a evolução da força de trabalho, e a taxa de desemprego apresentou pouca variação.

“A inflação permanece elevada. A medida de política monetária adotada hoje favorecerá um retorno mais célere à meta de 2% estabelecida pelo Comitê. O Comitê assegurará a estabilidade de preços”, diz o comunicado.

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No documento com perspectivas e projeções, o Federal Reserve vê a inflação recuar a partir de 2027, com o PCE chegando 2,3%. Ainda assim, acima da meta de inflação de 2% ao ano, que só deve ser alcançada em 2029, segundo as projeções do Fed.

Diante desse cenário, o próprio Fed projeta que a taxa média do Fed Funds deve ficar em 4,1% ao fim de 2026 e se manter nesse patamar em 2027. Isso implica em uma nova alta de juros até o fim do ano, visto que o teto atual é de 4%, contando o aumento de juros anunciado hoje. O BC americano projeta corte de juros somente a partir de 2028, quando a taxa média do Fed Funds deve ficar em 3,9%, abaixo dos 4,1% projetados até o fim de 2027.

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Segundo dados da plataforma FedWatch, do CME Group, 52% dos analistas do mercado financeiro estimam uma nova alta de juros de 0,25 ponto percentual nos Estados Unidos até o fim de 2026. Com isso, o Fed Funds pode encerrar o ano na faixa entre 4% e 4,25% ao ano.

O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, fará pronunciamento à imprensa nesta quarta-feira, 16, para dar mais detalhes sobre a decisão de juros. Veja no vídeo a seguir.

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