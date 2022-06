A cara soviética e simplória do novo McDonald’s da Rússia

Os antigos restaurantes do McDonald’s de Moscou, capital da Rússia, reabriram no começo de junho, com uma nova identidade visual e a promessa de “melhores” produtos. O resultado foi a volta das grandes filas, acompanhada, porém, de um menu de fast food com pouca ou nenhuma diferença do original americano. Por outro lado, o design do sucessor do McDonald’s teve uma guinada para o minimalismo, que lembra o estilo soviético e pouco inspirado de outrora. A embalagem de cores fortes e desenhos vívidos dos hambúrgueres originais deram lugar à identidade simples.

Vkusno i tochka (“Saboroso e pronto”) é o novo nome da rede de fast food, agora, russa. Neste final de semana, Andrea Palasciano, correspondente da agência de notícias AFP no país, fez uma avaliação do menu “patriota” do sucessor do McDonald’s. Foi destacada a ausência dos famosos McFlurrys, Big Macs e Happy Meals (o famoso McLanche Feliz), mas a continuidade dos cheeseburgers, nuggets e batatas fritas; agora, rebatizados e com composição e gosto “praticamente o mesmo de antes”, disse.

No dia de abertura em Moscou, 12 de junho, Vkusno i tochka vendeu mais de 120.000 hambúrgueres, segundo as informações divulgadas pela nova rede.”Nós nunca vimos tal volume de negócios diário em todo o tempo em que o McDonald’s trabalhou na Rússia”, disse o novo dono Alexander Govor, durante uma entrevista coletiva no dia da abertura em Moscou.

O novo proprietário da cadeia de restaurantes também não representa uma grande mudança nos negócios. Um empresário russo, com portfólio de investimento diverso, já trabalhou com o McDonald’s e operava 25 restaurantes na região da Sibéria desde 2015. “Sou ambicioso e não pretendo apenas abrir os 850 restaurantes, mas desenvolver novos”, disse em outra oportunidade. Após encerrar as atividades no contexto de guerra, o McDonald’s vendeu seus restaurantes no país eurasiático para Alexander Govor, por uma quantidade não revelada. Vkusno i tochka foi lançada com o slogan: “O nome muda, o amor fica”.