O futuro do McDonald’s na Rússia: novo dono e lema patriota

Muito popular na Rússia desde o início dos anos 1990, a rede McDonald’s operou mais de 800 restaurantes em todo o país até a escalada da guerra na Ucrânia, que abriu precedente para uma série de empresas ocidentais saírem do território governado por Putin. Contudo, no próximo domingo, 12, é iniciada a reabertura dos estabelecimentos até então fechados, agora com uma nova marca, dono e até um senso de patriotismo.

O relançamento será especialmente no Dia da Rússia, feriado de celebração da independência do país. O Sistema PBO, companhia nacional, está agora responsável pelos estabelecimentos. Segundo a agência de notícias estatal russa TASS, os primeiros 15 restaurantes serão reabertos neste fim de semana.

Em janeiro de 1990, o McDonald’s foi inaugurado no país e atraiu uma enorme multidão na Praça Pushkin em Moscou, capital russa. Naquele momento, foi um símbolo para uma relação diplomática – na medida do possível – amistosa com os EUA, sobretudo nas relações econômicas. Cerca de duas semanas após as tropas da Rússia invadiram o território ucraniano em fevereiro de 2022, o McDonald’s interrompeu seus negócios no país eurasiático. Já no mês de abril, sem sinais de término da guerra, a multinacional anunciou a sua saída definitiva da Rússia.

De acordo com outro jornal do país, Izvestia, o Sistema PBO apresentou oito sugestões de nomes possíveis para definir a nova rede de fast-food. A Rospatent, estatal responsável pela gestão da propriedade intelectual da Rússia, está avaliando os potenciais nomes.