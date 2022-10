A bolada vitalícia que Liz Truss pode receber do governo britânico

Atualizado em 23 out 2022, 09h55 - Publicado em 23 out 2022, 09h54

Atualizado em 23 out 2022, 09h55 - Publicado em 23 out 2022, 09h54

Apesar de seu curto mandato como primeira-ministra, Liz Truss é elegível para reivindicar um subsídio de 115.000 libras (cerca de 671.000 reais) por ano pelo resto de sua vida.

O mandato de 44 dias de Truss a qualifica para o Subsídio de Custos de Serviços Públicos . O dinheiro não é para uso privado, mas para ajudar a pagar os custos adicionais enfrentados pelos ex-primeiros-ministros por estarem na “vida pública”, como pessoal. O benefício foi criado em 1991 por John Major, após a renúncia de sua antecessora, Margaret Thatcher.

A ideia de a primeira-ministra com o mandato mais curto receber os pagamentos tem sido controversa, com alguns apontando que o dinheiro poderia ser melhor utilizado. Um dos argumentos contrário ao pagamento para Truss vem do partido de oposição, que apontam que o valor anual é mais do que ela ganhou em salário durante seu mês e meio como primeira-ministra, enquanto outros questionaram como o dinheiro poderia ser melhor utilizado.

Os pagamentos são feitos pelo Gabinete central para reembolsar os ex-líderes por despesas de escritório incorridas devido à “posição especial na vida pública”. Eles não estão autorizados a gastar o dinheiro em suas vidas privadas ou pagar por seu escritório eleitoral. O limite de 115.000 libras é revisado pelo primeiro-ministro em exercício pelo menos uma vez por ano, mas está estático desde 2011.

Todos os ex-primeiros-ministros são elegíveis para receber os pagamentos, desde que não liderem a oposição oficial no Parlamento. Há um salário separado para isso. Se eles assumirem outro emprego no setor público, o Gabinete do Gabinete revisará – e possivelmente reduzirá – o valor que recebem.

Ex-líderes não podem solicitar pagamento “antes da necessidade”. Para mostrar como eles estão usando o dinheiro, eles devem segurar documentos como recibos ou recibos de pagamento e torná-los “disponíveis mediante solicitação” ao Gabinete do Governo.

Ex-líderes podem reivindicar o subsídio para o resto de suas vidas – e até além. Os salários dos funcionários são pagos por três meses após a morte de um ex-primeiro-ministro. Os custos de fechamento do escritório também serão pagos.

O Gabinete do Gabinete publica anualmente o montante pago aos antigos primeiros-ministros. Segundo levantamento da Bloomberg, John Major e seu sucessor, Tony Blair, reivindicaram o subsídio máximo de 115.000 libras. Gordon Brown e David Cameron reivindicaram perto do limite, recebendo 114.712 libras e 113.423 libras, respectivamente. Já Theresa May reivindicou menos, recebendo 57.832 libras

Incluindo os custos de pensão para seus funcionários, os contribuintes gastaram um total de 571.348 libras nos pagamentos no ano passado. Boris Johnson também seria elegível para reivindicar o pagamento, mas qualquer pedido que ele possa ter feito ainda não é público.