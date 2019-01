99 permite pegar o táxi primeiro e ativar a corrida no aplicativo depois

A 99, empresa brasileira de transporte urbano, disponibilizou uma nova ferramenta em seu aplicativo a partir desta sexta-feira, 11. Agora, seus usuários podem ativar a corrida diretamente de qualquer táxi, sem ter que pedir pelo aplicativo antes. Além disso, também é possível escolher um motorista específico para a condução da viagem.

Segundo a empresa, a mudança permite que o usuário pegue qualquer táxi que esteja na rua e pague a corrida pelo aplicativo, caso o motorista esteja cadastrado na empresa.

Ao entrar no táxi, o passageiro abre o aplicativo da 99 e clica no botão localizado no canto inferior direito da tela. Cada motorista possui um QR code próprio no carro, então basta que o usuário escaneie o desejado. Feito isso, o aplicativo mostra o preço da viagem e o trajeto, permitindo confirmá-la.

Botão que permite nova função no aplicativo. Reprodução: 99 Botão que permite nova função no aplicativo. Reprodução: 99

Além disso, os passageiros também podem escolher um motorista específico para realizar suas viagens. Basta saber seu código de viagem, e inseri-lo na hora de pedir um carro.

Segundo a 99, as novidade se adequam a outras práticas da empresa, como permitir o pagamento pelo próprio aplicativo. As novas ferramentas só funcionam para a categoria 99Táxi.