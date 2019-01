CES 2019: as novidades que deram as caras na feira de consumo

A Consumer Electronics Show (CES) abriu as portas no último domingo, 6, para apresentar as grandes novidades das empresas de tecnologia em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre gadgets, dispositivos domésticos, televisões, aparelhos inovadores e também parcerias entre companhias.

Logo no início do evento, o principal destaque foi a TV da LG que pode ser enrolada e “guardada” dentro de uma caixa. O aparelho tem resolução 4K (Ultra HD) e promete resolver o problema de quem quer deixar as paredes da casa mais limpas quando não está assistindo à televisão. A TV deve chegar ao mercado americano em março deste ano.

O lançamento da LG não foi o único no mundo das televisões. A Samsung anunciou que vai oferecer seus recentes modelos de televisão 8K para o mercado americano. Outro destaque foi o novo modelo da Sony, que tem 98 polegadas e é 8K – o aparelho tem compatibilidade com o Apple AirPlay 2, permitindo que iPhone, iPad e Mac controlem programas de TV e filmes na televisão, e também é integrado com o Google Assistant, que possibilita comando por voz.

Saúde

A quantidade de anúncios de novas tecnologias na área da saúde já era esperada – este ano, 120 empresas de saúde estão no evento, enquanto no ano passado foram 98, de acordo com a organização da feira. Um colete que mede sinais vitais e prevê os primeiros sintomas de um ataque cardíaco foi um dos produtos revelados.

A CES também é palco de apresentações da indústria automotiva. Entre as novidades, foi anunciado uma tecnologia da Ford, em parceria com a fabricante de chips Qualcomm, que permite que dois carros se comuniquem – a ferramenta deve ser implementada em veículos em 2022.

A Intel anunciou que vai levar ao mercado seus primeiros chips de 10 nanômetros até o fim do ano. Com esses chips, a empresa quer ganhar mercado em processamento de dados, no que definiu como uma nova era da computação.

Na abertura da CES, grandes empresas e startups mostraram um pouco do que teria no evento. Algumas engenhocas chamaram a atenção, como um colete airbag conectado que promete reduzir os danos em acidentes com bicicletas, uma máquina que pinta as unhas em menos de dez segundos e um dispositivo voador – uma espécie de drone bem pequeno – que tira fotos para o usuário.

Apple + Samsung

Além de produtos, a CES revela novas integrações de tecnologia. Apple e Samsung, rivais no mercado de smartphones, estrelaram a principal parceria do evento: as novas televisões da Samsung terão acesso a programas de TV e filmes da Apple. Trata-se da primeira vez que a Apple abre sua plataforma de filmes e programas para dispositivos de outros fabricantes – até então, a exceção eram computadores com Windows.