99 atualiza app e inclui função taxímetro e chat com motorista

A 99, startup brasileira de transporte, lançou a nova versão de seu aplicativo, que inclui funcionalidades para passageiros e motoristas. Entre as novidades está a possibilidade de acompanhar, em tempo real, o valor da corrida – uma espécie de taxímetro digital.

Outra novidade é uma ferramenta de comunicação entre motorista e passageiro. Com o novo aplicativo, será possível entrar em contato gratuitamente com o motorista por meio de um chat – a conversa terá sinalizador de leitura

Uma mudança que atinge motoristas e passageiros é que os profissionais da categoria Pop vão atender os clientes por critério de proximidade. Antes, a corrida era feita por quem a aceitasse primeiro, independentemente da localização.

Os passageiros também poderão compartilhar informações sobre o trajeto com amigos e familiares.

Para os condutores, a principal novidade é a ferramenta “definir destino”. Nele, o motorista pode escolher duas vezes ao dia um destino para direcionar as corridas. Na volta para casa, por exemplo, o motorista receberá apenas chamados perto de sua moradia. Esse recurso já é oferecido pela concorrente Uber.

Outra novidade para o motorista é o “mapa do preço variável”, que identifica áreas com maior demanda por corrida e possibilidade de ganhos mais elevados.

A nova versão estará disponível para todo o país a partir desta sexta-feira. Usuários da Grande São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro e Baixada Santista terão atualização automática do aplicativo. Passageiros de outras cidades precisarão baixar o novo app na Google Play ou App Store.

No início do mês, a 99 foi comprada pelo grupo chinês DiDi Chuxing. Na época, as empresas afirmaram que pretendiam “oferecer mais opções de transporte inteligente aos seus clientes”. A estratégia também fortalece a empresa para que se torne mais competitiva no mercado de transporte por aplicativo, que reúne empresas como Uber, Cabify e Easy.