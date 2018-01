O que muda na 99 com a compra pelos chineses da Didi

Mais pessoas usam aplicativos de transporte em São Paulo do que em Nova York. O mercado brasileiro já é o terceiro maior do mundo, atrás apenas do chinês e do americano. São informações que ajudam a dimensionar a relevância do Brasil para um dos setores da economia que mais estão sendo impactados pelo avanço tecnológico. E explicam por que a startup mais valiosa do mundo, a chinesa Didi Chuxing, decidiu adquirir o controle da 99 (ex-99Taxis), em um negócio que avalia a empresa brasileira em 1 bilhão de dólares. Isso a torna o primeiro unicórnio do país, como são chamadas as startups cujo valor supera essa marca. Hoje a 99 é a segunda maior empresa do setor do mercado brasileiro, atrás da americana – e pioneira – Uber, mas cresce em ritmo mais acelerado. A sua aquisição pela Didi vai acirrar a disputa pela liderança.

Assine agora o site para ler na íntegra esta reportagem e tenha acesso a todas as edições de VEJA: Ou adquira a edição desta semana, a partir desta sexta-feira, 5 de janeiro de 2018, para iOS e Android.

Aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.