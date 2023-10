9 em cada 10 lojistas vão usar Instagram para divulgações da Black Friday

Os pequenos e médios empreendedores continuam apostando nas redes sociais para se destacar na Black Friday: 86% planejam utilizar o Instagram como canal de divulgação de suas ações promocionais neste ano. A rede social ganha destaque, visto que no ano passado apenas 54% dos lojistas usaram esse aplicativo para divulgar promoções. Os dados são da pesquisa “Aquecimento Black Friday 2023”, realizada pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais que é líder na América Latina. “As redes sociais são grandes aliadas dos empreendedores pois reúnem construção de marca, vitrine de produtos, atendimento ao cliente, interação com o público e possibilidades de integração com a loja online no mesmo lugar e de forma gratuita”, diz Mylena Gama, gerente sênior de estratégia de marca para a América Latina na Nuvemshop.

Outras ferramentas de divulgação também aparecem no levantamento, como o Whatsapp, escolhido por 62,5%; e o e-mail marketing, usado por 34,5%. A contratação de influenciadores digitais (18%) e a utilização do live commerce (15%), modalidade de venda online durante uma transmissão de vídeo ao vivo onde os produtos são mostrados e comercializados para a audiência, também estão no ranking.

O levantamento também mostra quais as principais estratégias de vendas que as PMEs estão planejando para a Black Friday deste ano. Cerca de 58% dos empreendedores oferecerão cupom de desconto para produtos no site e 56,5% descontos em produtos selecionados na loja online. Outras ações utilizadas pelos lojistas serão brindes (34,5%), kits de produtos com desconto (31,5%) e frete grátis para todo o Brasil (27,5%). Além disso, 17.5% das PMEs oferecerão entrega rápida.

Siga