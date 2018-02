64,7% da população brasileira está conectada à internet

Cerca de 116 milhões de brasileiros acessavam a internet em 2016, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016: acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel para uso pessoal (Pnad Contínua – TIC 2016). Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. O estudo mostra ainda que 94,6% dos usuários de internet no país acessaram a rede por celular.

O total de conectados equivale a 64,7% da população com 10 anos ou mais de idade. Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, os brasileiros estão usando a internet como uma forma de comunicação mais barata e alternativa às tradicionais ligações telefônicas.

O avanço da telefonia móvel facilitou a comunicação país afora, assim como o acesso dos brasileiros à rede. “Com WhatsApp e outro aplicativos, fica mais barato você passar uma mensagem para alguém, basta estar num guarda-chuva de wi-fi. A pessoa pode estar em outro estado, em outro país. Facilita muito, isso aproxima as pessoas que estão distantes”, lembrou Azeredo.

Em todo o país, 138 milhões de brasileiros possuíam telefone móvel celular para uso pessoal em 2016. Apesar do avanço em relação a anos anteriores, cerca de 22,9% das pessoas com 10 anos ou mais de idade ainda não o tinham. Desta parcela, 25,9% consideravam o aparelho caro; 22,1% alegavam falta interesse; 20,6% usavam o de outra pessoa; e 19,6% não sabiam usá-lo.

Entre as pessoas que acessaram a rede em 2016, 94,2% usaram aplicativos e redes sociais para troca de mensagens de texto, voz ou imagens. A segunda finalidade mais citada foi assistir a vídeos, programas, séries e filmes (76,4%), conversar por chamada de voz ou vídeo (73,3%) e enviar ou receber e-mail (69 3%).

Acesso

A proporção de desconectados no país ultrapassava um terço da população. Cerca de 65,3 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade não utilizaram a internet em 2016 (35,3% do total), ou porque não sabiam usar (37,8%), ou por falta de interesse (37 6%), ou por considerar o serviço caro (14,3%).

Embora a tendência seja de melhora em relação a anos anteriores, mais de 30% dos lares brasileiros ainda estavam desconectados no ano da pesquisa. Os principais motivos listados para não usar a internet na residência foram falta de interesse (34,8%), custo alto do serviço (29,6%) e desconhecimento dos moradores sobre como navegar na rede (20,7%).

“Os dados de pobreza vão dialogar muito com esses dados de acesso à internet. Nos locais com menos domicílios com acesso à internet, o rendimento é menor, o grau de instrução da população é mais baixo, isso vai influenciar os resultados”, lembrou Azeredo.

Tecnologias

O computador foi o único meio de acesso à internet em apenas 2,3% dos domicílios do país, mesmo presente em 57,8% deles. Em 77,3% das residências conectadas havia o uso da banda larga móvel (3G ou 4G), superando o da banda larga fixa (71,4%).

A predominância da banda larga móvel crescia em áreas onde a infraestrutura de rede é mais precária. “O acesso à internet via celular é especialmente importante para essas regiões Norte e Nordeste”, disse Maria Lucia Vieira, gerente da Pnad.