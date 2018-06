10 perguntas e respostas sobre o pagamento do saldo da conta do PIS/Pasep

A primeira fase de pagamento do saldo das cotas do PIS/Pasep para beneficiários de qualquer idade começa nesta segunda-feira para maiores de 57 anos. O pagamento será feito pela Caixa no caso de quem tem dinheiro em conta do PIS e pelo Banco do Brasil, se for saldo de Pasep.

Veja 10 respostas sobre o pagamento do saldo da conta do PIS/Pasep:

Quem tem direito ao saldo de contas do PIS/Pasep?

Participantes que foram cadastrados no fundo PIS/Pasep de 1971 até 04/10/88 e que ainda não sacaram o saldo da conta individual.

Como saber se tem direito a receber o saldo da conta do PIS/Pasep?

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil oferecem serviços de consulta ao saldo. Clique aqui para fazer a consulta do PIS na Caixa. No Banco do Brasil, a consulta do saldo do Pasep pode ser feita neste link.

Tenho saldo na conta do PIS/Pasep. Posso sacar?

O governo liberou o saque para trabalhadores de qualquer idade. Essa flexibilidade é válida apenas até 28 de setembro. Depois disso, somente cotistas com 60 anos ou mais poderão sacar o dinheiro.

Posso sacar o dinheiro a partir de quando?

Maiores de 57 anos podem sacar a partir de hoje nas agências da Caixa e Banco do Brasil. O pagamento será suspenso em 29 de junho e retomado em 8 de agosto.

Menores de 57 anos podem receber a partir de quando?

Cotistas de qualquer idade poderão receber o dinheiro entre 14 de agosto e 29 de setembro.

Correntistas da Caixa e do BB vão receber automaticamente?

Sim, correntistas das duas instituições terão o dinheiro creditado em conta no dia 8 de agosto.

Quais os documentos necessários para sacar o PIS?

É preciso ter documento de identificação com foto e número do PIS.

Pessoas que trabalham com registro em carteira podem sacar?

Sim, o registro em carteira não impede o saque.

O que acontece se não sacar o saldo até 29 de setembro?

A partir de então, o saque só poderá ser feito por maiores de 60 anos ou em situações específicas, como aposentadoria, invalidez, morte (herdeiros) e doenças, como câncer e Aids.

Posso sacar o PIS no exterior?

Não. Não há canais de atendimento para saque de cotas no exterior. No entanto, a solicitação de saque poderá ser realizada mediante apresentação de procuração.