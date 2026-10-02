Mês dos Pais: Revista em casa por 7,50/semana
Comer & Beber

Os melhores Bares de Brasília em 2026 de acordo com VEJA COMER & BEBER

Conheça os lugares premiados nas categorias Bar de Cervejas, de Drinques e de Vinhos, o Melhor Boteco e o Melhor Asiático

Por Saulo Yassuda 2 out 2026, 19h52 | Atualizado em 3 out 2026, 09h08
Seis copos de cerveja com diferentes tonalidades, do amarelo claro ao marrom escuro, sobre uma bancada de azulejos amarelos. Ao fundo, desfocado, um balcão de bar com torneiras de chope
Chopes da Cambuí, que levou o prêmio de Melhor Bar de Cervejas por VEJA COMER & BEBER 2026 (Facundo Kohlrausch/VEJA)
Continua após publicidade
Os melhores Bares de Brasília em 2026 de acordo com VEJA COMER & BEBER Priorize VEJA no Google

Beber e petiscar fora de casa em Brasília é descobrir que há endereços interessantes da Asa Norte à Asa Sul, sem esquecer os arredores, dos lugares mais arrumadinhos aos mais desencanados.

Tem espaço para todo tipo de copo e de garfo. Ou de hashi. Os sabores do Extremo Oriente ganharam destaque na boemia da capital federal, como mostra a criação do prêmio de Bar Asiático, uma categoria que já reúne representantes de diferentes estilos e que, nesta edição, ficou com o novíssimo Yatai Yoru.

Confira este e outros premiados a seguir. Bons brindes.

OS MELHORES BARES - 2026/2027

Asiático

Troféu
Pessoas em frente ao restaurante japonês Yatai Yoru, iluminado por luzes vermelhas e lanternas orientais, à noite. Algumas pessoas conversam na calçada, outras sentam em mesas externas, criando um ambiente movimentado e acolhedor
1º

Yatai Yoru

Fatias de atum selado com crosta rosada, cobertas por alho frito e cebolinha picada, servidas em prato branco com listras azuis e douradas. Ao lado, gengibre em conserva e wasabi. Abaixo, um descanso de hashis azul e branco com um hashi embalado. Tudo sobre uma mesa de madeira rústica
2º

Izakaya Sakeyo

Mesa de madeira clara com diversos pratos asiáticos: sopas, saladas, bolinhos em cestas de bambu, e outros pratos com molhos escuros e vegetais verdes, sob iluminação focada
3º

 Izakaya Gaijin

Boteco

Troféu
Mesa de madeira com diversos pratos de petiscos e bebidas. Há porções de torresmo, batata frita, carne com cebola, linguiça, pastéis e iscas de peixe em pratos brancos com borda preta. Três copos de bebidas: um coquetel com hortelã, uma cerveja e um Aperol Spritz com fatia de laranja. Fundo de parede com azulejos azuis e brancos
1º

Bu.té.quim

Prato branco com joelho de porco assado, dourado e crocante, acompanhado de batatas cozidas e fatiadas, salpicadas com cheiro-verde picado sobre folhas de alface, em fundo azul escuro
2º

Amigão

Picanha grelhada, uma peça inteira e outra fatiada, sobre tábua branca. Ao fundo, pão fatiado, vinagrete em pote e um copo de cerveja clara com espuma, tudo sobre mesa de madeira.
3º

 Paulicéia

Bar de Cervejas

Troféu
Seis copos de cerveja com diferentes tonalidades, do amarelo claro ao marrom escuro, sobre uma bancada de azulejos amarelos. Ao fundo, desfocado, um balcão de bar com torneiras de chope
1º

Cambuí Cervejaria e Bar de Estar

Godofredo: chopes de diferentes estilos extraídos das torneiras
2º

Godofredo

Interior de um grande salão com mesas e cadeiras de madeira escuras, dispostas em longas filas. Há um telão exibindo uma imagem azulada no canto superior esquerdo, e barris vermelhos no chão. O ambiente tem iluminação quente e industrial, com pilares escuros e estruturas metálicas aparentes
3º

Galpão 17

Bar de Drinques

Troféu
Traçado Bar: dry martini, rabo de galo e dona flor são três opções da carta
1º

Traçado Bar

Altas Gastrobar: rosa parks, uma das sugestões da carta
2º

Altas Gastrobar

Três coquetéis alaranjados em taças de haste fina com borda dourada e cubos de gelo, sobre um balcão escuro. Ao fundo, uma estante iluminada com garrafas e um quadro na parede azul. As taças têm a inscrição WORLD CLASS na base
3º

Bar do Lustre

Bar de Vinhos

Troféu
Quatro taças de vinho alinhadas em uma mesa escura, da esquerda para a direita: vinho tinto, branco, rosé e âmbar, com reflexos de luz
1º

IVV Swinebar

Interior de um restaurante ou adega com iluminação quente, mostrando prateleiras de madeira e metal repletas de garrafas de vinho. Mesas e cadeiras escuras ocupam o primeiro plano, com um banco estofado ao fundo, próximo a uma grande janela.
2º

Ticiana Werner

Interior de um restaurante com mesas e cadeiras de madeira clara e estofamento verde-oliva. Uma prateleira de madeira com garrafas de vinho está acima de uma pintura abstrata em tons terrosos na parede branca. Um pufe laranja aparece no canto inferior esquerdo e plantas verdes são visíveis através de uma porta escura ao fundo
3º

Oca Wine Bar

Continua após a publicidade

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.

Siga
Publicidade
TAGS:
Comer e Beber Brasília 2026
gastronomia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).