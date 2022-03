O que a gente aprende nos parques da Disney (parte 3): Magic Kingdom

Fala pessoal. Nesta última parte do que podemos aprender de lições para os negócios e porque não para a vida nos parques da Disney, eu falo direto do aniversariantes de 50 anos. O Magic Kingdom é um parque incrível. Mais do que o desejo máximo de toda criança que visita a Disney, é um espaço para tirar boas lições para seus negócios.

Só em 2021, na retomada de turistas durante a pandemia, o Magic recebeu 21 milhões de visitantes. Em datas comemorativas como o Natal, Halloween, Ano Novo e mesmo nas férias, o parque costuma receber a capacidade máxima, de 100.000 pessoas. Já imaginou a logística pra atender este tanto de pessoas? E o treinamento dos funcionários? Já pensou? Escolhi então falar sobre uma lição que o parque nos ensina e que vale para qualquer negócio, pequeno ou grande: a PONTUALIDADE.

No Magic Kingdom, tudo acontece na hora determinada. A Disney acredita, em seu modelo de negócios, que ser pontual é tratar o cliente com respeito. Acredita que estar no horário também é bom para seus funcionários, que conseguem atender as demandas do público, se programar para determinada atividade e também diminui o estresse diário da sua equipe. E quando tem muita gente? Em um brinquedo por exemplo? Então você acompanha em um display externo quanto tempo de fila pegaria. Assim pode decidir se vai ou não encarar ou se prefere ir a outra atração. No caso dos shows que acontecem no parque o formato é diferente. Eles acontecem rigorosamente no horário disposto. Sem atraso.

Quando você é pontual em algo, toda a logística a sua volta fica favorecida. Em uma cidade como São Paulo por exemplo, onde dificilmente você consegue fazer mais do que 3 reuniões externas por dia, por conta do deslocamento e trânsito, é necessário calcular a rota antes, para saber quanto tempo levará para chegar a cada destino. Sempre tente colocar uns 15 minutos de sobra no trajeto. Na empresa, se você marcou uma reunião as 15h, faça com que aconteça as 15h ou então avise antecipadamente caso ela atrase em seu início. Se você trabalha com entregas, a pontualidade é fundamental também. o seu cliente, seja qual for, cria expectativas em relação ao horário em que receberá a encomenda. E te garanto, expectativa não atendida se torna frustração no sentimento do cliente. E isso é péssimo para os negócios.

E sim, isso vale para a vida pessoal também. Existe coisa mais chata do que marcar um horário e você não ser atendido nele? Sim, existe aquela tolerância de uns 15 minutinho não é mesmo? Mas o correto seria o atendimento no horário combinado. Agora imagine o seu cliente esperando, não sendo atendido no horário e falando mal do seu negócio depois. Em tempos de redes sociais, isso causa um estrago gigante. Sua reputação ou a de seu negócio podem ser bem abaladas apenas por não se cumprir horários. O mesmo vale para as reuniões da empresa ou mesmo de família.

Nas matérias anteriores eu falei sobre logística por exemplo. Logística sem pontualidade vira caos. Um ponto interessante sobre a pontualidade é que você não precisa de grandes treinamentos para praticá-la. Basta que passe a exercitar o conceito sempre e pouco a pouco vc passará a ver uma mudança consistente no seu comportamento e reflexos no seu negócio também.

Estas lições dos parques Disney parecem simples não é mesmo? E são. Mas no dia a dia nós nos descuidamos e isso causa um problema atrás do outro. Na Disney não. Eles são obcecados por pontualidade. E este é um dos motivos da expectativa dos visitantes estar sempre alta. Lembre disso na próxima vez que marcar algo com alguém, do seu contato pessoal ao seu cliente.

Até a próxima.