TRESemmé radicaliza e muda estratégia de marketing no Brasil: ‘Sem TV’

Marca líder nos Estados Unidos, a TRESemmé, do Grupo Unilever, vem propondo tambem no Brasil um reposicionamento curioso para 2024. Na contramão da publicidade tradicional de grandes marcas de beleza, que visam a alcançar o público com propagandas na televisão, a assinatura passou a adotar um modelo totalmente focado no digital. Bruna Lettiere, gerente de Marketing da TRESemmé Brasil, explica a tendência de mercado à coluna GENTE.

“Em 2023 a gente mudou de postura na TRESemmé. Nos Estados Unidos é a marca número 1 em finalizadores, e era essa a ambição para o Brasil. Em setembro, a gente fez o reposicionamento, trocando cem por cento do portfólio. A gente retoma visuais de produtos profissionais, garrafas maiores e pretas. E mais, mudou o modelo de comunicação. Ao invés de ir para o modelo tradicional, que visa à televisão, a gente percebeu que a construção de imagem e credibilidade dependem de formadores de opinião: pessoas falando da marca, para que essa nova imagem se concretize. Saímos da televisão e fomos para o online. Por quê? Porque a gente sabe do poder de viralização, comentários e engajamento das mulheres com influenciadores. Trouxemos um novo pool de agências para trabalhar com a marca e criadores de conteúdo. Não faz sentido trabalhar com vinheta de 30 segundos gritando: ‘TRESemmé’. A gente precisa de conteúdo aspiracional e profundidade de mensagem. Hoje, trabalhamos com a mulher de 25 a 30 anos, que busca independência e valoriza a finalização do cabelo, que quer estar maquiada, de salto alto, na tendência”.