O assunto que uniu os prefeitos do Rio, BH e SP de forma bastante animada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é todo dia que os prefeitos das três maiores cidades do Brasil se encontram para trocar ideias como nesta quarta-feira, 20. Eduardo Paes (PSD), do Rio; Ricardo Nunes (MDB), de São Paulo; e Fuad Noman (PSD), de Belo Horizonte, atenderam ao convite de Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da Firjan, e participaram da mesa redonda Cidades sustentáveis & inclusivas. O encontro foi no Pier Mauá, durante o Rio Construção Summit, maior evento de construção do Brasil, que nos dois primeiros dias recebeu 6.000 pessoas no Armazém 3. A conversa deles rendeu: o painel teve duas horas de duração. De acordo com dados do Pnad, do IBGE, juntas, Rio, São Paulo e Belo Horizonte possuem 22 milhões de habitantes e um PIB acumulado de R$ 1 trilhão e 200 bilhões. O Rio Construção Summit termina nesta quinta-feira, 21.