Ivete Sangalo faz bolsonaristas boicotarem laticínios da marca Piracanjuba

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da polêmica com o chocolate bis, consumidores apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) têm proposto movimento de boicote contra os laticínios Piracanjuba. Tudo porque Ivete Sangalo, que já fez diversas críticas ao ex-presidente, é a garota-propaganda da marca. O curioso, entretanto, é que a cantora é o rosto das campanhas desde 2019, mas parece que só agora eles se deram conta disso. “Não comprem esse leite Piracanjuba… Lembro bem de um vídeo em que ela para o show e fala de Bolsonaro com aqueles adjetivos terminados em ‘ista’ e ‘cida’, além de vai tomar no seu centro do canal anal”, comentou um bolsonarista. Outro usou o vídeo de um show de Ivete como recado aos apoiadores do ex-presidente: “Esta é a semana do boicote. Não comprem Piracanjuba de jeito nenhum. Quando chegar ao mercado, lembre desse aviso”.