Gestora aponta cinco itens que fazem empresas caírem na malha fina da RF

A convite da coluna, Cíntia Araújo, gerente de unidade de negócios da F360, empresa de gestão financeira para lojas e franquias, aponta cinco pontos cruciais sobre o Imposto de Renda que fazem muitas empresas caírem na malha fina. A F360 atua com grandes marcas – como Boticário, Havaianas, Adidas, Track & Field, Brasil Cacau, entre outras. Segundo Cíntia, estes são os pontos cruciais para atenção na hora de preencher a declaração para envio à Receita Federal:

1) Os débitos da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) precisam ser iguais aos declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF);

2) É fundamental analisar os valores da Declaração do Imposto (DIRF) em relação à retenção na fonte antes de declarar a utilização do Imposto de renda e Contribuição Social retidos na fonte. Depois da análise deve detalhar as informações no registro “Y570”;

3) Para as empresas de lucro real, é importante vincular as contas contábeis nas adições da “Parte A” do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (Lacs) nos registros “M300” e “M350”;

4) Para as empresas de lucro real, todas as adições temporárias devem ser referenciadas com a parte B do Lalur e informados no registro “M500” da ECF;

5) Todos os pagamentos para o exterior precisam ser informados no registro “Y520” da ECF.