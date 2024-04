Diretor do Itaú revela como surgiu negociação para Madonna vir ao Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Tracanella, sócio e diretor de marketing do Itaú Unibanco, conversou com exclusividade com a coluna GENTE a respeito das expectativas criadas com o show de Madonna no próximo sábado, 4, no Rio. A instituição financeira é patrocinadora desse último show da turnê da cantora. Tracanella esteve presente na segunda-feira, 29, a um evento do Rock in Rio. Confira o bate-papo.

Como foi a ideia de trazer Madonna para o Brasil? Madonna começou a ter contato conosco para a campanha publicitária dos 100 anos da marca. Ela foi a pessoa que escolhemos para representar a longevidade e transformação ao longo do tempo, e ela foi de extrema relevância, não só para a cultura pop, mas também para a transformação em diversos aspectos da sociedade em todo o mundo, e não é diferente no Brasil.

A negociação começou com a gravação do comercial do banco? Exato. A relação acabou se estreitando, deu tudo certo, a gravação foi boa e produzimos conteúdos juntos. Ela participou ativamente da criação do filme publicitário… E então surgiu a oportunidade de propor a ela um show no Brasil, e ela aceitou.

Você vai ficar até sábado para o show no Rio? Eu? Eu fico, se eu sobreviver, né (risos)? Se eu sobreviver, eu fico até domingo. Vou estar com a minha família aqui no Rio. Já viria para o Rio por conta do feriado, e ainda ganhei esse presente.

Todo mundo especula sobre o torno do valor pago a Madonna. Alguma pista de cifras? Nada. A gente, contratualmente, não pode falar.

Continua após a publicidade

E como tem lidado com os pedidos de entrada na área vip do show? A gente, na verdade, tem o espaço do banco, que está destinado para os clientes que participaram da promoção, para os fã-clubes. O discurso está bem alinhado, porque não temos ingressos! As pessoas que participam da promoção e ganham, essas têm um espaço e os fã-clubes têm outro.

Madonna fez muitas exigências nos bastidores? Não sei dizer, cara. Não sei dizer.

Depois de Madonna, qual é o próximo desafio na área cultural? Rock in Rio, mas acredita que ainda não começamos a pensar nisso? O Rock in Rio é sempre um projeto que exige muito tempo e dedicação. A partir da próxima semana, ele começa a ser a prioridade máxima de projetos.