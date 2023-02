CEO do Yahoo anuncia que empresa deixará o Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anunciada nesta terça-feira, 9, a saída do Yahoo do país. Segundo o CEO Jim Lanzone, a empresa eliminará a partir desta semana 12% de seus funcionários, na tentativa de reestruturar a divisão de tecnologia de publicidade em meio a uma onda global de demissões no setor. A empresa, de propriedade da Apollo Global Management, pretende reduzir o número de funcionários em sua unidade de tecnologia de anúncios do Yahoo for Business em quase 50% até o final de 2023, ou mais de 20% da força de trabalho do Yahoo. O escritório no Brasil encerrará suas atividades até março.