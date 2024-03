CEO de marca de joias a preço popular festeja expansão no mercado nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marca especializada no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925, a Rommanel inaugura nesta sexta-feira, 15, nova loja no shopping Center Norte, em São Paulo. O espaço faz parte dos planos de expansão da empresa para 2024, que pretende abrir 40 novos pontos de vendas. Antônio Carlos Martins, 67, CEO do grupo que já conta com 350 unidades pelo país, com presença nos Estados Unidos e em mais de 15 países, conversou com a coluna sobre o mercado nacional para o setor.

Como vê o mercado nacional nos próximos anos? Entendo que o Brasil é um país espetacular de oportunidades. Apesar de alguns problemas, sempre somos otimistas. Entendemos que, independentemente de qualquer situação que o país possa atravessar, a perspectiva é a melhor possível. E a Rommanel tem uma proposta de acessibilidade. Muitas vezes me perguntam qual é a classe social que a gente deseja atingir. Digo que é a classe G, classe G de “gente” (risos). Procuramos ser os mais democráticos , na melhor expressão da palavra.

E fora do país, como marcar presença de forma competitiva? A Rommanel, desde 1986, atua em alguns mercados aqui na América Latina, como Chile, Colômbia, Peru, América Central, El Salvador, Panamá. Temos distribuição própria, uma loja própria em Miami, que vira um hub de exportação, e agora também expandindo para a Europa. Miami hoje é um grande polo. Já exportamos para vários países diretamente.

Os brasileiros têm conseguido consumir mais joias? Temos peças de 50 reais, 200 reais, até mil reais, enfim, de todos os valores. Dentro desse segmento, entendendo o ticket médio que funciona no bolso do brasileiro, a gente vê uma perspectiva de consumo importante. Estamos montando uma nova fábrica já em produção, inclusive de prata maciça 925, porque a gente entende que ela conversa com o público mais jovem. A mulher brasileira é muito vaidosa, gosta de usar joias.

Como se manter atualizado num mercado tão instável? O mercado muda muito rápido, tanto o jeito de consumir, quanto o gosto das pessoas e de como elas olham a questão de consumo consciente. Temos um time de pesquisa e desenvolvimento, que trabalha o tempo todo, entendendo o que acontece pelo mundo e ao mesmo tempo fazendo adaptações para o Brasil, para que a gente possa compreender o que melhor se encaixa aqui. O futuro para nós é algo desafiador, mas temos prazer de encará-lo.