Alexandre Birman ‘leva’ expansão da ArezzoCo para Harvard

À frente de um dos maiores conglomerados de moda do país, Alexandre Birman, CEO e CCO da Arezzo&Co – que agora se une ao Grupo SOMA e se torna a maior plataforma fashion da América Latina – irá participar da 10ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT, sediado nos Estados Unidos. Para a conferência, que ocorrerá em Cambridge em abril, e reunirá acadêmicos, estudantes, líderes e representantes de diversos setores e empresas do Brasil para discutir questões relevantes sobre política, economia, sociedade e cultura, Birman destacará sua contribuição para o desenvolvimento do setor da moda no Brasil e no mundo, além da visão estratégica para a expansão e internacionalização dos negócios. “Estou muito honrado com a oportunidade de levar um pouco da nossa trajetória durante a Brazil Conference em Harvard, instituição onde tive o prazer de estudar e aprimorar meus conhecimentos em gestão e liderança. Do início da operação franchising até o capítulo mais recente da nossa história – a associação com o Grupo SOMA, que nos coloca como a maior plataforma fashion da América Latina – foram muitos desafios e aprendizados, marcados pela colaboração e visão estratégica”, comenta Alexandre. O painel, que acontece no dia 6 de abril, também contará com a participação de Olivia Palermo, empresária da moda norte-americana. Além disso, outra executiva da Arezzo&Co que marcará presença na Brazil Conference é Luciana Wodzik, CEO da BU de Calçados e Acessórios.