A reclamação de empresário da moda sobre mercado brasileiro

Criada em Los Angeles, a grife Seven For All Mankind, de luxury jeans, abriu sua primeira loja na Zona Sul do Rio de Janeiro, no Shopping Leblon. A nova unidade marca um período estratégico da marca e a conquista de um novo público no país. “Costumo dizer que tenho sangue azul, azul de ‘blue denim’. Jeans é minha vida desde minha adolescência. Dessa forma estar com a marca mais cool do planeta num país desafiador como o nosso, o que mais posso querer? Só agradecer”, diz Esber Hajli, diretor da marca.

O empresário possui uma confecção própria, a Camisaria Nacional, e foi procurado pela 7 For All Mankind para comandar a grife no Brasil. Fformado em administração de empresas e em marketing, além de ter se especializado em negócios da moda pela Universidade de Berkeley (EUA), seu desafio maior foi criar uma joint venture, da qual é sócio e CEO. “O Brasil não é para amadores. Essa frase é antiga, mas infelizmente cada vez mais verdadeira e atual. As regras mudam no meio do jogo. Mas não sou de lamentar, nascemos aqui, e aqui estamos fazendo nosso trabalho. Taxas de juros absurdas e taxas de importação idem são os principais gargalos que historicamente enfrentamos”.