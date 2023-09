A mulher que lidera a lista dos bilionários brasileiros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma surpresa na 12ª edição do ranking organizado pela Forbes com os bilionários brasileiros. Pela primeira vez uma mulher chegou ao primeiro lugar: Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, com patrimônio de R$ 87,8 bilhões – somado ao de seus filhos (Jacob, Esther, Alberto e David). Vicky lidera a Vicky and Joseph Philanthropic Foundation, que patrocina saúde, educação e artes.

Os demais da lista são: 2- Eduardo Luiz Saverin: R$ 83,5 bilhões; 3- Jorge Paulo Lemann: R$ 74,9 bilhões; 4- Marcel Herrmann Telles: R$ 50,4 bilhões; 5- Carlos Alberto da Veiga Sucupira: R$ 41,3 bilhões; 6- André Santos Esteves: R$ 36,5 bilhões; 7- Alexandre Behring da Costa: R$ 28,8 bilhões; 8- João Moreira Salles: R$ 22,1 bilhões; 9- Fernando Roberto Moreira Salles: R$ 20,65 bilhões; 10- Pedro Moreira Salles: R$ 20,65 bilhões.





Siga