A transição para os juros mais altos

Thomas Traumann é jornalista e consultor de risco político. Foi ministro de Comunicação Social e autor dos livros 'O Pior Emprego do Mundo' (sobre ministros da Fazenda) e 'Biografia do Abismo' (sobre polarização política, em parceria com Felipe Nunes)

Os juros vão cair nos Estados Unidos e subir no Brasil nesta quarta-feira, nas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) e do Fed, o banco central americano. As decisões em sentidos opostos mostram não apenas momentos diferentes — a economia dos EUA está em retração, enquanto a do Brasil roda em pleno emprego — como a força de duas transições no Brasil. A primeira, visível a todos, é o início de um novo ciclo de alta de juros depois de treze meses de cortes e estabilidade.

A segunda transição, mais complexa e subterrânea, é a troca de comando entre o presidente que encerra seu mandato em 31 de dezembro, Roberto Campos Neto, e o que o início um novo em 1º de janeiro, Gabriel Galípolo.

Paradoxalmente, Campos Neto, indicado por Bolsonaro, prefere um ciclo de alta menos intenso, iniciando com 0,25 ponto percentual. Precisando mostrar sua autoridade junto ao mercado financeiro, Galípolo — nomeado por Lula — defende um caminho mais agressivo para não ter que manter o ciclo de alta ao longo de 2025, quando assumir a direção da política monetária. Com Galípolo, o mal se faz de uma vez.

Prestes a deixar o cargo, Campos Neto prefere acompanhar o que vai acontecer com os juros dos EUA para tomar as próximas decisões no Brasil. Com quatro anos de mandato à frente, Galípolo enxerga a economia do Brasil crescendo no limite, com pleno emprego e inflação altista, possivelmente agravada pela seca histórica — a receita clássica de intervenção do BC.

Será curioso acompanhar a reação do PT ao voto pró-alta de juros de seu indicado a presidente do BC.

As falas contraditórias entre Campos Neto e Galípolo nas últimas semanas refletem as diferenças de timing, de estilo, de avaliação sobre o momento econômico e um tanto de vaidade. Todas as vezes que o futuro presidente deu palestras indicando sua preocupação com a inflação, o atual fez, logo em seguida, intervenções para mostrar sua discordância.

As divergências entre Campos Neto e Galípolo já provocaram o pior momento do BC no último ano, quando no Copom de maio os cinco diretores ligados ao primeiro votaram de um jeito e os quatro ligados ao segundo votaram de outro. O mercado enxergou uma politização no BC e todas as perspectivas econômicas para o Brasil pioraram. Os dois lados perderam.

A partir de então, houve um acordo não escrito de que as decisões do BC passariam a ser por unanimidade. A divergência interna segue liberada, mas há uma tendência para que todos apoiem o lado vencedor. Essa unanimidade na votação tende a se repetir no Copom desta quarta-feira.

A dúvida é a mensagem do comunicado, o texto explicativo divulgado junto com a decisão dos juros. Para iniciar um ciclo de alta, o BC precisa detalhar os motivos da mudança de rumo (afinal, houve cortes sucessivos de juros de agosto de 2023 até maio deste ano) e dar uma direção sobre o tamanho e a intensidade do ciclo. Campos Neto e Galípolo tem discordâncias nestes dois pontos.