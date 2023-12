O estado que se consolidou como fenômeno nacional no mercado imobiliário

Não vem de hoje o processo do crescimento da região Centro-Oeste no rastro da pujança do agronegócio, mas o fenômeno ganhou muita mais velocidade nos últimos anos, sempre na esteira dos resultados expressivos colhidos no campo. Os indicadores de riqueza aparecem nas mais diferentes áreas, sendo Goiás o epicentro desse processo impressionante de prosperidade. De acordo com estimativas recentes, o PIB do estado pode chegar registrar até o final de dezembro um crescimento de 5,5% no acumulado do ano. Caso se confirme a previsão, será um desempenho bem superior ao do país.

FILA PARA COMPRAR UM PORSCHE

Em estágio de forte aquecimento, a economia local registra números inéditos de abertura de empresas e o boom de consumo transformou o mercado de automóveis de luxo goiano num dos destaques nacionais, com registro de filas de clientes à espera de bólidos caros como os da marca Porsche. A capital Goiânia puxa o ritmo dessa impressionante evolução. Com quase 1,5 milhão de habitantes (dados do Censo 2022), a cidade deve fechar o ano com um PIB de aproximadamente 60 milhões de reais, o equivalente a 22.2% da riqueza gerada pelo estado.

Além dos rendimentos gerados pelo agronegócio, Goiânia é um polo farmacêutico e sede de montadoras como a CAOA, que se instalou na cidade de Anápolis em 2007. Símbolo do poder local de consumo, o Shopping Flamboyant recebe mais de 1 milhão de visitantes por mês, que vão para lá atrás de produtos de lojas como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci e Bulgari. O setor de serviços também vem se sofisticando e um dos melhores exemplos dessa fase foi a inauguração em 2021 do Hospital Albert Einstein, primeira unidade fora de São Paulo de um dos mais renomados centros médicos do país. A transformação de padrão é visível também na gastronomia. Antes dominada por churrascarias e restaurantes modestos, o circuito local conta agora com oferta de novos bistrôs e trattorias modernas. Um dos que voltaram sua atenção para lá foi o premiado chef italiano Rodolfo Di Santis, um dos destaques da alta cozinha de São Paulo.

GRIFES DA ARQUITETURA

Goiânia também concentra o crescimento do mercado imobiliário no estado. A demanda aquecida fez com que as locações tivessem um aumento de quase 40% ao longo de 2023. Em termos de lançamentos, o setor é bastante diversificado. Nos últimos tempos, destacam-se na paisagem os condomínio de luxo, com prédios que cortam a paisagem e chegam a mais de 50 andares.

Empreendimentos recentes levam em seus projetos assinaturas de marcas como a italiana Pininfarina, responsável pelo design de marcas como Ferrari e Rolls-Royce. Grandes grifes brasileiras também começaram a marcar presença por lá, a exemplo do Studio Arthur Casas, que leva o nome do arquiteto paulista focado em arquitetura contemporânea nacional de altíssimo padrão.

O mercado imobiliário em Goiânia se tornou uma rentável diversificação para um mercado tão conservador e acostumado a olhar com mais segurança apenas para agronegócio. A valorização na locação só confirma que ir além da soja e do boi e investir em imóveis na cidade é uma ótima opção e deve continuar com bons números em 2024, com as notícias de redução da taxa SELIC.