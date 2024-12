A região que desponta como a mais quente da Bahia em negócios imobiliários

A Bahia é muito mais que belas praias e o mercado imobiliário tem aproveitado novas possibilidades além-mar para fazer negócios. Um dos focos em crescimento é a Chapada Diamantina, região de serras localizada no centro do Estado. A Chapada é um santuário de beleza natural com um ecossistema propício para o turismo e qualidade de vida, componentes perfeitos para formar um bom destino para novos empreendimentos, principalmente para segunda residência. Apesar de estar a aproximadamente seis horas de carro da capital Salvador, algumas companhias aéreas oferecem voos regulares para o aeroporto de Lençóis, que se conecta a diversos municípios da região, facilitando mais ainda o desenvolvimento do lugar.

O belíssimo município de Mucugê, cercado de cachoeiras e tombado pelo patrimônio histórico por conta de sua arquitetura colonial preservada, é um dos lugares que mais vem recebendo novos projetos de condomínios. O lugar que já é famoso por sua festa de São João, que chega a reunir milhares de pessoas durante o período, movimentando bastante o mercado de locações residenciais de temporada, é também sede da impressionante vinícola UVVA, negócio familiar que aportou no lugar nos anos 80, desenvolveu sua primeira garrafa em 2018 e hoje é um dos principais locais dos amantes de vinho em todo Brasil, com capacidade para produzir aproximadamente 300 mil garrafas no ano. A elegante vinícola ajuda na atração do turismo e inspira hotéis e pousadas a desenvolverem projetos voltados ao enoturismo.

Em função do seu clima ameno e da tranquilidade do lugar, Mucugê já recebeu o título da Nova Suíça Brasileira. Além da produção local de vinho e também de licores super elaborados, a culinária, que nos últimos anos está presente em excelentes restaurantes, contribui para essa boa fama. Tudo isso impactou o mercado imobiliário, que registra mais de quinze novos empreendimentos, entre loteamentos e casas de alto padrão se instalando na região da Chapada Diamantina, sendo oito apenas em Mucugê.

O município de Lençois é outro destino que vem atraindo investimentos de incorporadoras e de pessoas físicas. Além dos mesmos atrativos da vizinha Mucugê, Lençóis tem anualmente o Festival de Música que acontece anualmente em outubro, fazendo parte do calendário cultural do estado, com uma série de atrações que atraem multidões. O público-alvo desses novos empreendimentos e empreitadas ainda é, majoritariamente, de baianos que conhecem a região de muito tempo e guardam boas lembranças na memória e decidiram investir ali como destino de temporada. É o caso da família da enfermeira Noemi Fontes, que costumava passar férias na Chapada e resolveu construir dois anos atrás uma casa para a família. “Quero que meus filhos tenham boas recordações da sua juventude, com vivências na natureza como eu tive. Aqui temos acesso a ótimos restaurantes e serviços, mas, ao mesmo tempo, parece o mesmo lugar de vinte anos atrás, por conta do excelente trabalho de preservação da natureza. É um lugar de muita paz, mas também com possibilidade de diversão, tem opções para todos os gostos e idades.”, conta Noemi.

Entre os novos empreendimentos, vale destacar o condomínio Refúgio Água Fresca, situado em Igatu, com vista para o Vale do Pati. O condomínio é um conjunto de lotes de 700 a 2000m2 em uma área total de 1.6milhoes de m2. Outro condomínio de altíssimo padrão sendo erguido por lá é o Diamantino Residence, com 5.100 m² de terreno no total e 36 unidades residenciais e vista para as montanhas, onde pequenas quedas d’água se formam com as chuvas. Da mesma incorporadora, o condomínio Villa Andorinha, em Mucugê, foi o laboratório da empresa quando entregaram 14 unidades de 70 m² a 170 m², predominantemente em pedra, madeira e vidro, dentro projeto criado pelo renomado escritório GAM Arquitetos. O sucesso foi tanto que resolveram manter aumentar seus planos de incorporação na região.

Seguindo os passos de sucesso da vinícola UVVA e do setor imobiliário, a vinícola Vaz investe em um restaurante/bistrô e ano que vem em um lançamento de um hotel de charme com 24 apartamentos, bem como o Condomínio Vitivinícola, em Morro do Chapéu.

São inúmeros exemplos de negócios que estão transformando a Chapada Diamantina na região mais quente da Bahia para investimentos imobiliários.