A cidade-perfeita criada sob medida para os bilionários do Vale do Silício

Um grupo de milionários do Vale do Silício autodenomiando California Forever lançou um empreendimento que pretende transformar qualquer outro condomínio de luxo no planeta num simples puxadinho. A turma idealizou um empreendimento para que os integrantes da associação e seus amigos endinheirados possam viver isolados numa cidade-perfeita. A ideia vem tomando corpo nos últimos anos com a localização já definida, a apenas 800 quilômetros a nordeste de São Francisco, e projeto urbanístico já aprovado pelos idealizadores. O que era tratado como segredo, no entanto, não resistiu à curiosidade alheia. Resultado: a história vazou e agora há uma fila de gente sonhando em morar no mesmo lugar, custe o que custar.

A cidade-perfeita que os integrantes da California Forever projetaram para poderem viver de forma mais reservada e exclusiva ainda não tem nome, mas tem que tudo o que uma família precisa: segurança, ruas mais estreitas para que os pedestres possam ter mais prioridade que os veículos, áreas verdes, lagos e muito espaço para atividades ao ar livre.

Para essa ideia sair do papel foi necessário investir mais de 800 milhões de dólares só para comprar o terreno de 20 mil hectares. Quem assinou o cheque foi a California Forever, grupo do qual fazem parte alguns dos nomes mais poderosos dos setores financeiro e de tecnologia dos EUA. Entre eles estão Marc Andreessen, que dirige a Andreessen Horowitz, um fundo de investimento de US$ 35 bilhões; os irmãos Patrick e John Collison, fundadores da Stripe, cuja fortuna ultrapassa US$ 1 bilhão; o empresário Chris Dixon; o empresa´rio John Doerr, que investiu desde cedo na Compaq, Netscape, Symantec e Sun, entre outras. Também faz parte da lista a viúva de Steve Jobs, a empreendedora e filantropa Laurene Powell.

Guardadas as devidas proporções, o Brasil possui já há algum tempo um bom números de cidades residenciais exclusivas para milionários. Exemplos disso são os condomínios de campo de altíssimo padrão próximos à capital paulista, alguns deles com áreas muito maiores do que a da cidade planejada pela California Forever. Com total infraestrutura de lazer, segurança e área verde, empreendimentos como a Fazenda Boa Vista, o Haras Laryssa e a Quinta da Baronesa têm atraído muitos clientes dispostos a se mudar definitivamente para esses lugares, em vez de aproveitar os ambientes e facilidades apenas durante os finais de semana, como era a proposta inicial desses condomínios de campo.

Um dos fatores que pode acelerar a tendência de êxodo é a implementação de melhores serviços de educação e de saúde nessas regiões. De olho nessa oportunidade, a JHSF, incorporadora que idealizou a Fazenda Boa Vista , lançou o Boavista Vilarejo, ao lado do famoso condomínio vizinho. A diferença do empreendimento, que começou a ser comercializado há alguns anos, é que desde o seu início ele foi projetado justamente para a primeira moradia e não apenas para o final de semana. Dessa forma, no lugar de casas, esse endereço tem prédios e apartamentos, dentro do mesmo terreno onde irão funcionar bolsões comerciais, uma escola bilingue, clínicas e escritórios. Para morar nesse novo condomínio, o interessado precisa desembolsar no mínimo 5 milhões de reais por um apartamento de 170 m² com duas suítes ou mais de 2 milhões por um terreno se quiser pensar em construir a sua própria casa.

Para além da questão dos preços nas alturas, o desafio será sempre o de convencer o público-alvo a deixar suas moradias nos bairros nobres das grandes cidades. Muitos clientes potenciais ainda hesitam em se mudar para o campo, mesmo com a garantia de uma grande oferta de serviços de alto nível. O mesmo dilema parece fazer parte das preocupações dos bilionários do Vale do Silício que vão pagar um preço alto para desfrutar de sua cidade-perfeita.