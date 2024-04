Vendas no varejo caem 1,1% em março, aponta Cielo

As vendas caíram 1,1 % no varejo em março, descontada a inflação, na comparação com o ano passado, segundo os dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado.

Os bens duráveis e serviços puxaram a queda, enquanto os bens não duráveis reigstraram alta.

“O resultado só não foi mais negativo porque comércios como chocolaterias e supermercados, mais impactados pela Páscoa, apresentaram números positivos”, diz o vice-presidente de Negócios e Tecnologia da Cielo, Carlos Alves.